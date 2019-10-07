«Автомобилист» обыграл «Трактор» на домашнем льду (ФОТО)

«Автомобилист» одержал убедительную победу над челябинским «Трактором» в заключительном матче короткой домашней серии начала октября. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, а Якуб Коварж, отразив 25 бросков, оформил второй шатаут в сезоне.

Уральское дерби, как всегда, собрало полные трибуны в Екатеринбурге. «Трактор» привез мощную делегацию в гостевой фан-сектор, болельщики «Автомобилиста» ни в чем не уступали в шумовой поддержке своих игроков. А вот на льду эмоции были гораздо спокойнее. Первые два периода прошли без голов, обе команды выжидали ошибки друг друга и играли больше в тактический хоккей.

События начали развиваться стремительно в третьем периоде, где «Автомобилист» сходу завладел игровым преимуществом. На 45-й минуте Денис Бодров наконец распечатал ворота «Трактора», а спустя еще полминуты Найджел Доус вколотил вторую шайбу. В концовке матча челябинцы попытались спасти положение, сняв вратаря, за что соседей наказал Артем Гареев, забивший третью шайбу в пустые ворота.

«Игра была равная, до забитого гола, и нам это удалось сделать. Играли в обороне очень терпеливо. Сегодня было хорошее выполнение игрового задания, что в атаке, что в обороне, играли очень самоотверженно. Я считаю, что матч удался, мне было приятно смотреть, как команда играет», – подытожил главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

Сейчас екатеринбуржцы занимают третье место в Восточной конференции. Впереди у команды выездная серия с серьезными соперниками – СКА, московское «Динамо» и «Ак Барс». На домашний лед «Автомобилист» вернется 18 октября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

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