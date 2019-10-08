Генплан: в Екатеринбурге возможны землетрясения более 7 баллов

В обновленном генплане Екатеринбурга есть раздел, посвященный тектонике уральской столицы. Территория города, согласно выводам составителей, является «сейсмоопасным участком земной коры, где возможны землетрясения и сейсмические воздействия силой 6-7 и более 7 баллов». В пояснительной записке к документу сказано, что на территорию муниципального образования оказывают влияние сразу несколько тектонических узлов, включая Южно-Верх-Исетский (находится в границах ВИЗа), Екатеринбургский (центральная часть), Горнощитский, Сысертский, Арамильский, Бобровский и Сарапульский (расположен в крайней восточной части территории Екатеринбурга).

В документе говорится, что, например, 10 июля 1892 года произошло Сысертское землетрясение силой 6 баллов. «Возможно повторение подобных сейсмических явлений в будущем», – сказано в пояснительной записке к генплану Екатеринбурга.

В пределах Арамильского узла землетрясение силой 2-3 балла произошло 10 октября 1997 года, однако «размеры узла позволяют предположить возможность возникновения в нем очагов более сильных сейсмических событий до 5-6 баллов».

Если землетрясения и не случатся, последствия для инфраструктуры все равно могут быть негативными – перечисленные в документе тектонические узлы «представляют собой участки с повышенной вероятностью возникновения неблагоприятных инженерно-геологических явлений: подвижек по разломам, вызывающих повреждения подземных коммуникаций, промышленных и гражданских объектов, ускоренное разрушение дорожного покрытия, повреждения железнодорожных путей».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.10.19

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