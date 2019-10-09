Полпред рассказал, зачем ему участвовать в опросе о строительстве храма святой Екатерины

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов на совещании с редакторами уральских СМИ сообщил, что примет участие в опросе по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге.

«Я приду, я прописан в Екатеринбурге, и счастлив быть причастным к такому важному событию. Просто, как гражданин, отдам свой голос за конкретное место, которое мне понятно. Какое? Не буду говорить», – сказал полпред. Он объяснил, что он – православный, что не отменяет его объективности. «Меня бабушка крестила в три года в Белоруссии. В моей жизни было много трагедий, и я знаю, что человек в самый тяжелый момент может надеяться на своих близких, родных, а когда-то – на Бога. Нужны ли посредники в общении с ним – у каждого свой подход, но я верю в Бога, и это никак не мешает мне работать и принимать решения в обычной жизни. В моей практике был опыт строительства храма в городе, где я родился. В то же время у меня есть опыт строительства синагог, когда я был губернатором, католических, лютеранских учреждений. Я всегда считал, что это чисто конфессиональный вопрос, вопрос общин – община сама принимает решение, какое количество храмов необходимо построить, они сами изыскивают источники финансирования, не претендуя на государственные деньги и преференции», – сказал Цуканов.

По словам полпреда, ситуация вокруг храма и сквера слишком политизирована. «Если кто-то хотел отвлечь внимание от глобальных задач и проблем, которые необходимо решать, – это дети, которые во вторую-третью смену учатся, дороги, вода, канализация, детские сады, парки, которых нет, – то им это удалось. Неужели нет важнее задачи сегодня для общественности, специалистов, кто переживает за качество жизни людей, кроме вопроса строительства храма? Так мне кажется», – пояснил он. Он заметил, что количество участников – это индикатор объективного интереса горожан. «Сегодня любой телевизор включи, любую газету открой, сайт в интернете или «Телеграм» – везде идет информация про этот опрос, все люди в Екатеринбурге и области знают, что есть такой опрос, никто не мешает прийти и отдать свой голос», – сказал полпред.

Также он уточнил, что опрос может стать неким прецедентом для всей страны «при принятии решений по глобальным проектам, которые могут повлиять на городскую среду и качество жизни людей». «Будет отработана форма. Надо подождать, чтобы понять, успешна она или нет», – сказал он и добавил, что опрос не снимет напряжение полностью.

Екатеринбург, служба информации

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