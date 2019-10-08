«А где будет опрос?» – не все екатеринбуржцы знают, где голосовать за площадку для храма (ВИДЕО)

13 октября в Екатеринбурге состоится опрос, на котором горожане смогут проголосовать за площадку, подходящую – по их мнению – для строительства храма святой Екатерины. Съемочная группа «Нового Дня» вышла на улицы города, чтобы узнать, есть ли среди горожан те, кто не знают, где голосовать. Подробности – в нашем видео.

Горожане об опросе по храму

По итогам опроса выяснилось, что многие и вовсе не в курсе о том, что в это воскресенье состоится опрос. Опрошенные нами также отметили, что рассчитывали на онлайн-голосование и не знают, куда прийти, чтобы заполнить бюллетень. Напомним, минимальный порог явки опроса составляет 1% от зарегистрированных избирателей, то есть чуть меньше 11 тысяч человек. Однако избирком Екатеринбурга ожидает на «храмовом» опросе около 30 тысяч горожан. Ознакомиться с пунктами, где есть возможность проголосовать – можно на сайте администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации

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