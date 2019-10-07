Избирком Екатеринбурга ждет 30 тысяч горожан на «храмовом» опросе (ФОТО)

Глава аппарата мэрии Екатеринбурга Илья Захаров дал прогноз явки на общегородской опрос по выбору места для храма святой Екатерины. По его мнению, 13 октября на пункты опроса могут прийти около 30 тысяч екатеринбуржцев. Напомним, минимальный порог явки опроса составляет 1% от зарегистрированных избирателей, то есть чуть меньше 11 тысяч человек.

О том, как будет проходить голосование и подведение итогов, Илья Захаров рассказал сегодня на брифинге в школе №1. Процедура опроса будет максимально приближена к выборной, но у нее есть некоторые особенности. Так, избиратель на участке должен будет показать свой паспорт, чтобы опросная комиссия смогла сверить адрес места жительства. Но его паспортные данные записывать никто не будет. Члены комиссии вносят только ФИО, год рождения и адрес голосующего в компьютерную программу и бумажный список, чтобы предотвратить возможные «карусели». Избирателю также нужно расписаться о согласии на передачу персональных данных – без этого опросный лист не выдадут.

«На одного человека у опросной комиссии будет уходить в среднем по 2,5 минуты. В зависимости от размера прикрепленной территории на участке может работать от 7 до 12 членов опросной комиссии. Также будут присутствовать по 4 наблюдателей на каждом участке. Квоты по наблюдателей уже закрыты», – рассказал сегодня на брифинге Илья Захаров.

Он также сообщил, что избирком принял решение напечатать 200 тысяч опросных листов, и сейчас члены комиссии занимаются тем, что вручную ставят печати на бюллетенях.

Самый интересный для журналистов и наблюдателей этап начнется после 20 часов, когда завершится голосование.

Так выглядит один из участков для опроса

«Администрации районов предоставят «газели» для перевозки ящиков с опросными листами. Изначально мы хотели упаковать бюллетени в мешки – так проще, потому что ящики для голосования достаточно хрупкие, и их можно повредить при транспортировке. Но чтобы не вызвать никаких подозрений, все-таки решили, что в администрацию будут доставлены опечатанные ящики, просто их будут дополнительно укреплять скотчем. В машине может присутствовать как минимум один наблюдатель. Остальные желающие могут ехать вслед за «газелью», чтобы проверить, как ящики будут выгружать. Поверьте, ни у кого нет намерений подтасовывать результаты опроса, поэтому вся процедура проводится под присмотром наблюдателей», – заметил Илья Захаров.

Далее все ящики свезут в зал № 531 в администрации города, где и будет проходить подсчет. Захаров подчеркнул, что на участках для голосования предусмотрено видеонаблюдение, но подсчет голосов в мэрии могут контролировать только наблюдатели и журналисты. Для них будет сооружена специальная стойка, чтобы они могли следить за действиями комиссии сверху.

Подсчет голосов начнется ровно в полночь, сортировкой бюллетеней могут заниматься только члены городского избиркома, то есть 10 человек. Илья Захаров затруднился сказать, сколько времени займет подсчет. «Для всех нас это тоже новый опыт. Потому что на обычных выборах считают голоса на участках, а нам привозят уже протоколы. Тут мы сами будем вести подсчет», – отметил он.

Официально результаты опроса должны быть подведены не позднее 14 октября. Далее решение о площадке примут депутаты городской думы. Захаров отметил, что в ФЗ-131 (об общих принципах местного самоуправления) есть некое противоречие. Согласно закону, результаты опроса граждан носят рекомендательный характер, но в то же время в нем прописано, что результаты опроса должны быть учтены.

«Несмотря на это, глава Екатеринбурга Александр Высокинский не раз заявлял, что власть воспримет итоги этого опроса жителей как обязательные к исполнению», – заключил Илья Захаров.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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