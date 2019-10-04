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Пятница, 4 октября 2019, 16:39 мск

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Избирком Екатеринбурга раскрыл порядок подсчета голосов на «храмовом» опроса

Избирком Екатеринбурга утвердил порядок подведения итогов общегородского опроса по выбору места для храма святой Екатерины. Процедура подсчета голосов будет аналогичной той, что применяется на выборах.

Напомним, опрос пройдет 13 октября, с 8 до 20 часов. Сразу после окончания голосования ящики с опросными листами и списки проголосовавших будут опечатаны в присутствии общественных наблюдателей. Неиспользованные, а также испорченные бюллетени будут погашены «путем отрезания, просверливания и удаления иным способом левого нижнего угла», а затем упакованы в отдельные пакеты. Далее все документы доставляются транспортом в городскую избирательную комиссию на Ленина, 24, причем в сопровождении как минимум одного общественного наблюдателя (количество зависит от наличия мест в машине).

Непосредственный подсчет голосов будет проходить в специальном помещении. Ранее глава избиркома Вадим Антошин отмечал, что, скорее всего, это будет один из залов в администрации города, чтобы вместить всех желающих понаблюдать за процессом.

Членам опросной комиссии при подсчете голосов запрещается пользоваться ручками и карандашами. Сортировка бюллетеней может проходить одновременно из нескольких ящиков. Члены комиссии разделяют опросные листы на три стопки: по каждому из двух вариантов и недействительные. Листы неустановленной формы (без печати избиркома) будут упакованы отдельно. Вопрос о действительности сомнительных листов (где есть неясные отметки) решается общим голосованием комиссии.

После этого производится подсчет рассортированных опросных листов, данные оглашаются и заносятся в протокол. После чего бюллетени упаковываются отдельными пачками в пронумерованные мешки или коробки с печатью избиркома. В таком виде они будут представлены городской думе. Отметим, что опросная комиссия должна предоставить депутатам протокол с подсчетом голосов не позднее 14 октября.

В избиркоме также подчеркнули, что журналисты будут иметь свободный доступ на все этапы опроса: голосование жителей, доставка ящиков и подсчет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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