Опрос по храму пройдет под камерами. Для наблюдателей осталось меньше половины мест

Глава избиркома Вадим Антошин сегодня в подробностях рассказал, как будет проходить опрос по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины.

Набор наблюдателей начался на днях, однако уже больше половины мест заняты. АНО «Гражданский корпус» поставит по наблюдателю на все участки, также поданы заявки от СРО «Всероссийский совет местного самоуправления». Поступили заявки от двух «профессиональных» объединений наблюдателей – «Голос» и «Центр общественного наблюдения». Сколько свободных мест осталось, Антошин уточнить не смог, но сказал, что уже меньше половины. При этом одна организация на одном участке может поставить максимум одного наблюдателя. И это должна быть зарегистрированная организация. Отвечая на вопрос, смогут ли наблюдателями быть члены незарегистрированного объединения «Парки и скверы», Антошин заметил, что в городе более сотни НКО и объединений, которые могу подать заявку за сторонника «Парков и скверов».

Для всех желающих проконтролировать ход опроса будут установлены камеры видеонаблюдения, трансляция будет идти на сайте мэрии. «Что касается видеонаблюдения – вопрос уже решен, администрация и «Ростелеком» заключают договор и приступают к монтажу оборудования. Прозрачность опроса, мы считаем, гарантирована», – прокомментировал глава избиркома.

По своим правилам и запретам опрос будет отличаться от того, как проходят выборы. К примеру, агитация близ участков будет разрешена, а вот в случае подкупов Антошин пригрозил полицией: «Агитация – не совсем правомерно применять такое слово, но то, что мы под ним понимаем, в день опроса будет разрешено. Но мы своим постановлением ограничили деятельность по агитации в пунктах проведения опроса. Наблюдатели и члены комиссии агитировать не будут. По подкупам – это работа правоохранительных органов, выяснять, что происходит, и пресекать».

Кроме того, в опросе не смогут поучаствовать те, кто находится в СИЗО, и дислоцирующиеся в Екатеринбурге военные. Первые – потому что из-за ограниченного бюджета не будут работать выездные пункты. Вторые – потому что в опросе участвуют только те, кто имеет постоянную регистрацию.

Как уже сообщал «Новый День», опрос по выбору места для строительства храма святой Екатерины пройдет в воскресенье, 13 октября. Горожане смогут выбрать один из двух участков – площадку, где сейчас находится здание бывшего приборостроительного завода на ул. Горького, 17, и участок за Макаровским мостом со стороны набережной Рабочей Молодежи.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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