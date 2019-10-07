Это «перегибы на местах»: в мэрии Екатеринбурга отреагировали на принуждение бюджетников идти на опрос по храму

Руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров прокомментировал случаи принуждения к участию в опросе по выбору места для храма святой Екатерины в бюджетных учреждениях.

По его словам, мэрия проводит только разъяснительную работу и готова принять меры, если есть «перегибы на местах». «Есть руководители, которые хотят выделиться. Но это абсолютно неправильно. Мы никого не заставляем идти на опрос. Те сотрудники, которых понуждают приходить на опрос, могут написать жалобу главе Екатеринбурга Александру Высокинскому», – отметил Захаров сегодня на брифинге.

Как сообщал ранее «Новый День», бюджетников всех уровней убедительно просят не только прийти на опрос, но и поставить галочку в определенной графе. Такая разнарядка, к примеру, поступила от руководства сотрудникам Екатеринбургского торгово-экономического техникума. Рассылки в соцсетях с приглашением принять участие в опросе получают и родители учеников екатеринбургских школ.

К слову, в избирком пока не поступало никаких обращений о возможных нарушениях при подготовке опроса.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 07.10.19

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