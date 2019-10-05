«Храмовые» разнарядки, чиновники-копатели и девочки в баню для депутата – итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

В последние теплые выходные этого года РИА «Новый День» подводит итоги прошедшей недели. «Черные» технологии в процедуре опроса, одиозные высказывания и поступки депутатов, чиновники в роли садовников и зверские издевательства над животными – все это в нашем традиционном обзоре.

Тема недели: Екатеринбург готовится к храмовому опросу

Уже в следующее воскресенье в Екатеринбурге пройдет опрос – горожане выберут площадку для строительства храма святой Екатерины. Несмотря на то, что опрос не выборы, некоторые группы влияния используют схожие технологии: бюджетников убедительно просят поставить галочку, причем в нужной графе. Такая разнарядка, к примеру, поступила от руководства сотрудникам Екатеринбургского торгово-экономического техникума.

Служащих мэрии Екатеринбурга, чиновников областного правительства и администрации региона тоже сгоняют на опрос по храму – с обязательством голосовать за участок на месте приборостроительного завода. Рассылки в соцсетях с приглашением принять участие в опросе получают и родители учеников екатеринбургских школ.

Непосредственно на опросе будут работать наблюдатели, избирком разрешил участие 4 человек на каждом участке, заявки могут подавать только зарегистрированные НКО и общественные организации, но от каждой – не более 1 человека на один участок, видеотрансляция будет организована. Правда, нарушениями не будут многие вещи, считающиеся недопустимыми на выборах. Например, никто не запрещает агитировать за какую-либо площадку непосредственно около участков для опроса.

Событие недели: депутат Зяблицев и публикация 20-летней давности

Увлекательные истории о похождениях депутата заксобрания Евгения Зяблицева на этой неделе опубликовал «Новый День». Например, как парламентарий попросил дворника организовать девушек в баню, но тот отказал, за что был избит. Вообще-то это история 20-летней давности, но нам пришлось об этом вспомнить – Зяблицев подал иск в суд на эту публикацию, которое в 1999 году агентство перепечатало по материалам существовавшей в те годы газеты. Суд иск отклонил, но мы нашли первоисточник и решили показать нашим читателям, что двадцать лет назад публиковали в газетах.

Заявление недели: «Скверы – это рассадник наркомании и преступности!»

На этой неделе депутат ЕГД Александр Колесников снова дорвался до микрофона и удивил всех новым искрометным высказыванием. «Я категорически против траты денег на парки и скверы. Потому что это рассадник наркомании и преступности! [...] В том же сквере на драме постоянно людей запинывают молодые подонки. В сквере около Управления железной дороги – слава богу, его вырубили – там было огромное количество убийств, изнасилований и грабежей. В Зеленой Роще убийства и эксгибиционисты всякие», – заявил он на заседании бюджетной комиссии и добавив, что деньги лучше тратить не на зеленые зоны, а на дома.

Фото недели: чиновники, депутаты и лопаты

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов и депутаты ЕГД высадили Аллею 30-летия Метрополитена Екатеринбурга. В этом мероприятии было очень много символов: метро-аллея липовая, посажена в секретной зоне, куда не допускаются горожане. И, по традиции, на посадку представители власти прибыли в костюмах и галстуках. Депутат Колесников, кстати, тоже был – один из немногих, кто оделся соответственно случаю.

Видео недели: издевательства над животными в приюте

На Широкой Речке владелец приюта устроил живодерню: звери содержались на участке, где разбросан различный хлам: доски с гвоздями и саморезами, старый утеплитель, автомобильные покрышки, на улице содержались даже короткошерстные собаки. Вмешались зоозащитники, они увезли часть собак и кошек, так как животные плохо выглядели. «У шарпея мы обнаружили в желудке стекло и саморезы. Вчера это все хирургически удалялось и вырезалось. Предстоит длительное лечение двух собак – у них пневмония. Кошки многие в стационаре, ветеринары им еще ставят диагнозы», – поделились с нами зооспасатели. Подробности этой жуткой истории смотрите на видео.

Животных спасли из жуткого приюта

А спустя несколько дней «черная» передержка сгорела. На пожарище нашли тело человека. Хозяин участка предполагает, что это поджог.

На пожарище обнаружили тело человека

Скандал недели: игрушечные доллары в Таиланде

28-летний житель Екатеринбурга попал в полицию Таиланда за то, что, по его словам, подарил тайцу-бармену игрушечные доллары. Расплачиваться деньгами из банка приколов россиянин не собирался, уверяет его семья. Тайцы шутки не поняли.

Мужчину отправили в тюрьму, его родственники организовали сбор денег, в надежде, что «шутника» выпустят под залог. Со второй попытки у них получилось вызволить родственника из тюрьмы, семье пришлось отдать более 650 тысяч рублей. Впрочем, тот факт, что мужчину выпустили из тюрьмы, не означает, что он может вернуться в Екатеринбург – покинуть пределы государства он сможет лишь тогда, когда уголовное дело будет закрыто.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 04.10.19

Избирком Екатеринбурга раскрыл порядок подсчета голосов на «храмовом» опроса. / На Широкой Речке сгорела «черная» передержка. После пожара нашли тело человека (ФОТО, ВИДЕО). / В Первоуральске ждут Медведева через полторы недели. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»