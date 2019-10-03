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Четверг, 3 октября 2019, 16:13 мск

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«Явка обязательна», – сотрудников екатеринбургского техникума сгоняют на «храмовый» опрос (СКРИНЫ)

Здание бывшего УПЗ – одна из площадок, включенных в опрос

Руководство Екатеринбургского торгово-экономического техникума заставляет сотрудников принять участие в общегородском опросе 13 октября по выбору места для храма святой Екатерины и проголосовать за «оптимальный вариант» – площадку бывшего приборостроительного завода на ул. Горького, 17. Такое распоряжение получили сегодня все преподаватели учебного заведения, передает корреспондент РИА «Новый День».

В разнарядке указано, что сотрудники должны проголосовать до 12 часов дня и отчитаться перед руководством. Затем данные о явке будут переданы в областное министерство образования. Особо подчеркивается, что явка на опрос обязательна.

Отметим, что рассылки в соцсетях с приглашением принять участие в опросе получают и родители учеников екатеринбургских школ, но тональность текста в них нейтральная.

Напомним, общегородской опрос будет признан состоявшимся, если в нем примут участие не менее 1% от зарегистрированных в Екатеринбурге избирателей, то есть 10 857 человек. На 51 опросном пункте (по сути, это укрупненные избирательные участки) будет организовано видеонаблюдение. Также за ходом голосования будут следить наблюдатели от общественных организаций – их набор начался с 1 октября, и уже более половины мест закрыты. Ранее «Новый День» писал, что заявки в избирком подали АНО «Гражданский корпус», СРО «Всероссийский совет местного самоуправления», «Голос» и «Центр общественного наблюдения».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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