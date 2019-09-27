Избирком напечатает 100 тысяч бюллетеней для опроса по храму

Председатель избиркома Екатеринбурга Вадим Антошин рассказал, как идет подготовка к общегородскому опросу по выбору места для храма святой Екатерины.

По словам чиновника, сейчас проводится проверка и наладка технического оборудования на избирательных участках, которые будут задействованы в опросе. Всего их 51. Каждый житель может найти свой пункт для голосования на сайте избиркома, или позвонив на горячую линию по телефону 304-35-26.

Опросная комиссия будет использовать специальную компьютерную программу, чтобы исключить «карусели» и другие нарушения во время опроса. Для получения опросного листа нужно будет показать свой паспорт с екатеринбургской пропиской, после этого комиссия отметит голосующего в электронной программе. Таким образом, проголосовать второй раз на другом участке житель уже не сможет, подчеркнул Антошин.

Напомним, минимальный порог явка опрос по храму составит 1% от зарегистрированных избирателей, или 10 857 горожан. Избирком планирует напечатать 100 тысяч опросных листов – это будет первый тираж, который должен быть готов к 7 октября.

«По аналогии с выборами мы могли бы изготовить 70% бюллетеней, то есть порядка 700 тысяч листов. Но мы посчитали, что это будет излишней тратой бюджетных денег. Поэтому первый тираж пока 100 тысяч. Если возникнет необходимость, администрация города допечатает нужное количество опросных листов», – пояснил Вадим Антошин.

Председатель избиркома также сообщил, что готовится видеонаблюдение на пунктах опроса – сейчас идет заключение договоров с «Ростелеком», и если проблем не будет, на участках начнется установка видеокамер. Пока не решен вопрос, на каком сайте будет идти трансляция, – об этом Антошин пообещал проинформировать журналистов позднее.

Также на каждом участке планируется организовать присутствие до четырех наблюдателей. Причем наблюдателей могут выдвигать только общественные объединения или организации. Антошин отметил, что это стандартная процедура.

Подсчет голосов будет проходить следующим образом: 13 октября в 20:00 после закрытия участков опечатанные ящики с опросными листами доставят в городской избирком на Ленина, 24. Всего будет 51 ящик – по числу пунктов опроса. Как пообещал Вадим Антошин, за перевозкой ящиков могут следить как наблюдатели, так и пресса.

После доставки около полуночи члены избиркома начнут подсчет. Все это будет происходить в одном из залов комиссии в присутствии наблюдателей и журналистов. Видеонаблюдения за этим процессом, скорее всего, не будет. Итоги опроса комиссия подведет 14 октября. Не позднее следующего дня протокол должен быть передан в городскую думу. Отметим, что городской опрос носит рекомендательный характер, поэтому трактовка его итогов полностью зависит от депутатов.

Вадим Антошин отметил, что избирком может признать опрос несостоявшимся только в двух случаях – если явка будет ниже 1% или если на участках будут регистрироваться массовые нарушения.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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