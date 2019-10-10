В Екатеринбург из Эрмитажа приедет шедевр XVI века (ФОТО)

16 октября в Екатеринбургском музее изобразительных искусств на ул. Воеводина, 5, открываются Дни Эрмитажа. В этот день начнет работу выставка одной картины – публике будет представлена работа Маринуса ван Роймерсвале «Сборщики податей».

В Государственный Эрмитаж произведение, тогда еще на деревянной основе, поступило в составе знаменитой английской коллекции сэра Роберта Уолпола еще в конце XVIII века. Тогда картина считалась произведением Квентина Массейса, но в XX веке ее автором стали считать Маринуса ван Роймерсвале (ок. 1490 – ок. 1567).

Считается, что первым к теме изображения сборщиков податей обратился Ян ван Эйк, а затем Квентин Массейс. Однако произведение Яна ван Эйка неизвестно. «Сборщики податей или Мытари» Роймерсвале восходят к картине Массейса, но трактовка образов решается с бóльшим сатирическим содержанием, пояснили РИА «Новый День» в музее ИЗО Екатеринбурга.

Фото предоставлено Музеем изобразительных искусств Екатеринбурга

Записи в книге и различные бумаги на заднем плане расшифровываются как записи о поступлении налоговых платежей, монеты прописаны очень тщательно и позволяют определить многие из них. Особый интерес вызывают головные уборы сборщиков податей. Для времени жизни Роймерсвале они анахроничны – возможно, эта деталь костюма была скопирована из картины Яна ван Эйка, во времена которого носили уборы именно такого типа.

Выставка одной картины будет работать с 16 октября по 12 января, Дни Эрмитажа завершатся 20 октября. Горожане смогут посетить дневные и вечерние лекции сотрудников Государственного Эрмитажа, посвященные нидерландскому искусству XV-XVI веков, в музее будут работать кинотеатр виртуальной реальности и выставка книг научной библиотеки музея, посвященных искусству Северной Европы..

Екатеринбург, служба информации

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