Эрмитаж впервые привез в Екатеринбург ценнейшую картину сразу после реставрации (ФОТО)

Завтра, 16 октября, в рамках традиционных дней Эрмитажа в Екатеринбургском музее изобразительных искусств откроется выставка одной картины. В этот раз это полотно Маринуса ван Роймерсвале «Сборщики податей» (первая половина XVI века).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первыми в Екатеринбурге картину сегодня увидели журналисты. О ее непростой судьбе рассказал куратор выставки Николай Зыков. «Сборщики податей» впервые попали в Россию при императрице Екатерине Великой, которая купила картину в составе коллекции живописи англичанина сэра Роберта Уолпола. Сначала ее автором считали фламандца Квентина Массейса, и лишь в ХХ столетии исследователи установили, что это был Маринус ван Роймерсвале.

В годы Великой Отечественной войны «Сборщики податей» вместе с другими величайшими ценностями из коллекции Эрмитажа были эвакуированы на Урал. Но при хранении в Екатеринбурге картина пострадала. Судя по всему, на ящик, где она хранилась, попала вода, и протечку заметили только после возвращения полотна в Ленинград. Но при реставрации конца 1940-х годов полностью восстановить живописную поверхность не удалось, и следы протечки были видны до последнего времени.

И только в 2019 году в лаборатории научной реставрации Эрмитажа были удалены темный пожелтевший лак, а также удалось восстановить красочный слой на участках, пострадавших от протечки. Как отметил Николай Зыков, Эрмитаж редко выставляет результаты реставрации работ таких выдающихся художников, как Маринус ван Роймерсвале где-то кроме Петербурга, но для Екатеринбурга было сделано исключение. «Весьма символично, что первыми «Сборщиков податей» увидят именно в Екатеринбурге, где картина находилась во время Великой Отечественной войны, пострадала и сейчас вернулась после полного своего восстановления», – отметил Зыков.

Картина пробудет в Екатеринбургском музее изобразительных искусств на улице Воеводина, 5, до 12 января 2020 года.

Напомним, в ноябре 2020 года откроется центр «Эрмитаж-Урал», после чего подобные выставки станут постоянными.

Фото предоставлено Музеем изобразительных искусств Екатеринбурга

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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