Эрмитаж скрывает, что покажет на открытии своего центра в Екатеринбурге

Руководство Государственного Эрмитажа пока не открывает секрет, какой именно экспозицией оно откроет центр «Эрмитаж-Урал».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель гендиректора Эрмитажа по научной работе Георгий Вилинбахов. «Никаких завес я приоткрывать раньше времени не буду. Конечно, Эрмитаж уже думает, какой именно выставкой открыть центр в Екатеринбурге. В свое время вы все узнаете», – сказал он.

Министр культуры Светлана Учайкина добавила, что открытие центра пройдет в два этапа.

По ее словам, раньше планировалось, что центр откроется в мае 2020 года. Но из-за того, что на территории строительства центра на улице Вайнера недавно археологами были обнаружены предметы старины, сроки сдвинулись. В апреле 2020 года учреждение будет официально создано, а наполнение его экспонатами состоится позже, к ноябрю.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 15.10.19

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