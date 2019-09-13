«Эрмитаж Урал» откроется в ноябре 2020 года – без котиков, но с кафе и новыми экспонатами (ФОТО)

Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге откроется для посетителей через год. Реконструкция здания на Вайнера, 11 завершится к маю 2020 года, но еще полгода понадобится для подготовки экспозиционных залов и «начинки» помещений системой контроля климата и охраны. По словам замдиректора государственного «Эрмитажа» Алексея Богданова, здесь необходимо создать такие условия, чтобы можно было привезти на Урал выставку не только из «Эрмитажа», но и любого другого музея мира.

Сейчас в здании Екатеринбургского музея ИЗО выполнен демонтаж перегородок, ведется укрепление несущих конструкций и ремонт кровли. До конца года планируется завершить строительство наружных сетей. Также подрядчик заложил фундамент современного пристроя к старому музейному зданию – по проекту в нем будут располагаться кафе, гардероб и туалеты. В основном здании все площади будут отданы под экспозиции.

В будущем центре «Эрмитаж-Урал» на первом этаже будут располагаться временные выставки государственного музея. Здесь самый большой зал, который можно трансформировать под каждую экспозицию. «Будем делать выставки два раза в год. Экспозиция действует 4-5 месяцев, затем – монтаж оборудования для новой. «Эрмитаж» очень разноплановый с точки зрения искусства – у нас есть все, от археологии до фарфора, костюмов царских особ, экспонатов современного искусства. На ближайшие сто лет выставок точно хватит, а там посмотрим», – рассказал Алексей Богданов.

На втором этаже будет расположена постоянная экспозиция экспонатов «Эрмитажа», подаренная уральскому музею в знак благодарности за сохранение шедевров искусства в годы Великой Отечественной войны. В комнатах этажом выше, где в военное время работали сотрудники «Эрмитажа», разместится мемориальный зал.

«Для нас очень важно, чтобы эти вещи были в общекультурной повестке. Мы – не только город, где произошли неприятные события 1918 года. Мы – город, который спас «Эрмитаж», и этим можно гордиться. Это часть нашей идентичности, и это должны понимать и наши дети. Открытие уральского филиала «Эрмитажа» – важная история не только потому, что здесь будут новые выставки, но также это существенная часть местного легендирования», – считает директор музея ИЗО Никита Корытин.

Журналисты поинтересовались, появятся ли в новом центре знаменитые эрмитажные коты. Алексей Богданов отметил, что это решать местному руководству музея. «Вообще в «Эрмитаже» есть 80 котов, и они все имеют эрмитажный сертификат. Иногда мы раздаем котят», – сообщил он. «Нет, котиков не будет. У нас суровый Урал», – пошутил в ответ Никита Корытин.

Напомним, соглашение о создании центра «Эрмитаж-Урал» было подписано в сентябре 2014 года. Однако долгое время свердловские власти не могли решить вопрос с финансированием, затем возникла проблема с поиском подрядчика. В 2018 году администрация Екатеринбурга все-таки заключила контракт с компанией «Атомстройкомплекс». Застройщик с нуля строит здание фондохранилища на Вайнера, 16 и проводит реконструкцию музея на Вайнера, 11. Стоимость последнего объекта по контракту составила 220 миллионов рублей. Впрочем, первый зам директора компании Дмитрий Хватов отметил, что этой суммы недостаточно, так как здание-памятник является специфическим.

Тем не менее, вице-мэр Екатеринбурга по вопросам капстроительства Алексей Бирюлин сегодня заявил, что все работы по строительству центра «Эрмитаж-Урал» выполняются по графику и сложностей на объекте для строителей нет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

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