Над Красноуфимском кружат два самолета – ждут посадки в Кольцово

Над Красноуфимском кружат два пассажирских самолета: один принадлежит компании «Аэрофлот». Он выполняет рейс из московского аэропорта Шереметьево, второй – Azur Air из Джербы. Оба должны приземлиться в екатеринбургском Кольцово, который временно не принимает самолеты из-за ЧП с военным Ан-12.

В пресс-службе Кольцово «Новому Дню» сообщили, что самолеты направляют в Тюмень и Пермь, а также в Челябинск (туда, например, летит самолет из Сочи, который должен был сесть в Екатеринбурге).

Екатеринбург, Елена Сычева

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