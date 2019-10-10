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Четверг, 10 октября 2019, 10:27 мск

Новости Екатеринбург

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В Кольцово совершил экстренную посадку военный самолет

Фото телеграм-канала Baza

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку военный самолет Ан-12. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе воздушной гавани, в аэропорту Кольцово временно прекращены взлетно-посадочные операции. «Судно является непассажирским. Аэропорт Кольцово ведет работы по возобновлению взлетно-посадочных операций и обслуживанию рейсов по расписанию», – сообщили агентству в пресс-службе.

По неподтвержденным пока данным, у самолета не вышли шасси. Обошлось без жертв и пострадавших. Экипаж эвакуирован.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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