В Кольцово совершил экстренную посадку военный самолет

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку военный самолет Ан-12. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе воздушной гавани, в аэропорту Кольцово временно прекращены взлетно-посадочные операции. «Судно является непассажирским. Аэропорт Кольцово ведет работы по возобновлению взлетно-посадочных операций и обслуживанию рейсов по расписанию», – сообщили агентству в пресс-службе.

По неподтвержденным пока данным, у самолета не вышли шасси. Обошлось без жертв и пострадавших. Экипаж эвакуирован.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 10.10.19

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