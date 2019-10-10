В ЦВО прокомментировали инцидент с военным самолетом в Кольцово

В Центральном военном округе прокомментировали инцидент, который произошел сегодня днем в аэропорту Кольцово с Ан-12. Борт совершил посадку в 11 часов 12 минут по местному времени. Он выполнял плановый полет из Челябинской области. Это самолет военно-транспортной авиации.

«Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет. Причины происшествия установит специальная комиссия Центрального военного округа. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал невыход шасси», – сообщили в пресс-службе ЦВО.

На борту Ан-12 находились 17 человек – шесть членов экипажа и 11 пассажиров.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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