Аварийная посадка Ан-12 в Кольцово произошла из-за ошибки пилота, – военная прокуратура

Военный прокурор Центрального военного округа Александр Антюфеев на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал о причинах инцидента, произошедшего в октябре этого года в международном аэропорту Кольцово. Тогда там совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12, вылетевший из Челябинска. Проверка надзорного ведомства показала, что виноват пилот, он совершил ошибку. Летчику уголовная ответственность при этом не грозит. «Значительный материальный ущерб не был причинен, соответствующие выводы из этого происшествия сделаны», – сказал Антюфеев.

Напомним, ЧП случилось утром 10 октября. Ан-12 Военно-космических сил России сел на брюхо, поскольку шасси не вышли. На борту было 17 человек, шесть членов экипажа и 11 пассажиров. К счастью, обошлось без жертв. Однако взлетно-посадочная полоса была заблокирована на несколько часов, аэропорт не принимал самолеты, их отправляли в соседние Пермь, Челябинск и Тюмень. Десятки рейсов на вылет из Екатеринбурга были задержаны. Молодежной сборной Польши по футболу, которая играла на следующий день в Екатеринбурге против нашей национальной команды, пришлось лететь до Челябинска, а оттуда добираться на матч автобусом, а группа Smokie вообще не смогла вылететь в Екатеринбург из Москвы, и их концерт был отменен.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 19.12.19

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