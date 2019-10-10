Артисты из группы Smokie не могут вылететь на концерт в Екатеринбург

В Екатеринбурге сегодня вечером в ККТ «Космос» должен состояться концерт британской группы Smokie, исполнителей хита Living Next Door to Alice. Покупателей билетов уведомили о том, что начало выступления переносится с 19:00 на один час. Артисты не успевают вовремя прилететь в Екатеринбург вовремя из-за утреннего ЧП в Кольцово.

«Пока концерт планируется, перенесли начало. Сейчас группа ожидает вылета, нам сообщили, что Кольцово начнет принимать самолеты в 16:00. В самом худшем варианте мы можем перенести выступление на завтра, такая договоренность есть», – сказал «Новому Дню» представитель принимающей стороны Илья Белов.

Напомним, сегодня утром в аэропорту Кольцово аварийную посадку совершил Ан-12 Воздушно-космических сил России. В пресс-службе Центрального военного округа «Новому Дню» сообщили, что это был плановый вылет из Челябинска, у самолета по какой-то причине не сработало шасси, так что Ан-12 сел на брюхо. К счастью, обошлось без жертв.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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