Екатеринбуржцев, летевших из Турции домой, не выпускают из самолета в тюменском Рощино

Жители Екатеринбурга, которые возвращались сегодня из Турции домой, но вместо Кольцово приземлились в тюменском Рощино, не могут выйти из самолета. Об этом рассказали пассажиры авиакомпании «Россия», которые сейчас находятся на борту. По их словам, самолет сел в Тюмени около 16 часов. С того момент никого не выпускают, пассажирам объясняют, что борт должен вернуться в Екатеринбург, как только появится возможность.

Напомним, работа аэропорта в Екатеринбурге оказалась парализована из-за инцидента, который произошел сегодня утром. Как писал «Новый День», самолет Ан-12 Воздушно-космических сил России выполнял плановый полет из Челябинска. По какой-то причине шасси при посадке не были выпущены, и машина приземлилась на брюхо, заблокировав ВПП. На второй полосе аэродрома проводятся работы по ее модернизации, так что ее использовать тоже было нельзя. Ан-12 убрали с первой ВПП с помощью крана. Лишь недавно аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.10.19

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