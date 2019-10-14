На Урале завершается сезон осенней миграции птиц

На Урале завершается осенний сезон миграции птиц. Напомним, они покидают территорию области с середины июля и до зимы. Первыми улетают насекомоядные, за ними растительноядные птицы. Последними мигрируют зимующие и кочующие виды пернатых.

В этом году осенний миграционный сезон открыли кукушки, стрижи, камышовки и другие мелкие лесные птицы. В конце августа – начале сентября область начали покидать кулики, утки и гуси. В эти дни, с наступлением первых серьезных заморозков, начинается пик миграции уток и вместе с ним – самый горячий охотничий сезон на водоплавающую и пернатую дичь.

Последними Средний Урал покидают дрозды-рябинники и зимующие пернатые, которые могут и остаться при наличии достаточного количества корма. Наиболее характерные представители этой группы птиц в Свердловской области – свиристели, чечетки, щуры и пуночки. Эти птицы просто перемещаются по территории региона в поисках более теплого климата и достаточного количества пищи.

Зимовать на Среднем Урале останутся также тетерева, глухари, синицы, рябчики, дятлы и некоторые другие оседлые птицы. К ним уже начали присоединяться мигрирующие в поисках пищи и более комфортных условий для зимовки чечетки, белые полярные совы и лесные вороны.

Екатеринбург, Елена Васильева

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