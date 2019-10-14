Антон Шипулин потратил на свои выборы 20 млн рублей

Бывший биатлонист, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин, избранный 8 сентября, потратил на свою кампанию 20 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такая цифра содержится в итоговом финансовом отчете, который Шипулин предоставил в областной избирком. Из этих 20 миллионов только 1,9 были потрачены на изготовление и распространение печатной продукции. Около 700 тысяч Шипулин потратил на рекламу в СМИ. Но львиная доля денег, больше 17 млн рублей, ушла на оплату неких «услуг», которые были оказаны кандидату разными юридическими и физическими лицами. Учитывая, что всего за Шипулина проголосовали 46 015 человек, можно посчитать, что голос каждого избирателя обошелся ему в 434 рубля 64 копейки.

Траты других кандидатов – гораздо скромнее. Игорь Рузаков из партии «Зеленые» потратил 31 100 рублей. Кандидат от КПРФ Габбас Даутов – 628 470 рублей. Евгения Чудновец из ЛДПР – 500 000. У эсера Алексея Коровкина нашлось 1 млн 300 тысяч рублей, а у кандидата от «Яблока» Ирины Скачковой – 379 274 рубля.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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