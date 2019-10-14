Православные активисты опять «переименовали» улицы Екатеринбурга (ФОТО)

Активисты сообщества «Екатеринбург Консервативный» устроили очередную акцию по «переименованию» центральных улиц города. Листовки с дореволюционными названиями проспектов появились сегодня на столбах и остановках общественного транспорта.

Так, участники движения предлагают переименовать улицу 8 Марта в Уктусский проспект, Вайнера – в Успенскую улицу, Малышева – в Покровский проспект, Свердлова – в Арсеньевский проспект, Карла Либнехта в Вознесенский проспект, Розы Люксембург – в Златоустовскую улицу, Куйбышева – в Сибирский проспект, Чапаева – в Архиерейскую, Луначарского – в Васенцовскую, Карла Маркса – в Крестовоздвиженскую.

Ранее представители сообщества расклеивали по городу уничижительные листовки о коммунистах и революционерах, в честь которых были названы улицы Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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