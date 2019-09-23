«Консерваторы» Екатеринбурга заклеили город оскорблениями в адрес Карла Маркса и Феликса Дзержинского (ФОТО)

Антикоммунисты Екатеринбурга заклеили центр города листовками, оскорбляющими память исторических деятелей, в честь которых названы улицы.

Ответственность за вандализм взяло на себя интернет-сообщество «Екатеринбург консервативный». Досталось многим: Якову Свердлову, Карлу Либкнехту, Карлу Марксу, Ивану Малышеву, наркому просвещения Анатолию Луначарскому, Феликсу Дзержинскому, и даже Кларе Цеткин и Розе Люксембург.

Последней повезло больше других: ее смогли обвинить только в том, что она никогда не бывала в Екатеринбурге. Во всех листовках имена героев подчеркнуто изменены на еврейский манер: например, Карла Маркса называют «Мозес Мордехай Леви».

Фото: сообщество «Екатеринбург Консервативный» ВК

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.09.19

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