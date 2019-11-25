Консерваторы Екатеринбурга опять «разоблачили» большевиков, в честь которых названы улицы (ФОТО)

Участники группы в соцсети «Екатеринбург Консервативный» уже не в первый раз разместили на улицах, названных именами революционеров, таблички с якобы их собственными признаниями в преступлениях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз жертвами разоблачений стали Урицкий, Володарский и Роза Землячка. Моисея Урицкого, начальника Петроградской ЧК, обвиняют в разгоне после революции рабочих демонстраций, убийстве офицеров Балтийского флота. Отметим, что именно после заказного убийства Урицкого в 1918 году (кстати, противника смертной казни без суда), Яков Свердлов призвал к началу «красного террора».

Главному редактору «Красной газеты» Володарскому, который был убит в 26-летнем возрасте в том же 1918 году, консерваторы предъявили обвинения в фальсификации выборов в Петроградский совет, репрессиях в отношении антибольшевистских СМИ и принуждении несовершеннолетней девушки к сожительству.

Роза «Землячка» Залкинд (о переулке имени которой не знают многие жители Екатеринбурга, он находится в Орджоникидзевском районе, возле Северного кладбища) была известна главным образом своими жестокими расправами с солдатами белой армии барона Врангеля в конце Гражданской войны в Крыму. После занимала пост заместителя председателя Совнаркома. В отличие от большинства однопартийцев, дожила до 70 лет. Умерла в 1943 году, похоронена у Кремлевской стены.

Напомним, ранее консерваторы проявили себя подобным образом в сентябре. Тогда досталось многим: Якову Свердлову, Карлу Либкнехту, Карлу Марксу, Ивану Малышеву, наркому просвещения Анатолию Луначарскому, Феликсу Дзержинскому, и даже Кларе Цеткин и Розе Люксембург. Последнюю, помимо пристрастия к марксизму и феминизму, обвинили в том, что она никогда не бывала в Екатеринбурге.

Екатеринбург, служба информации

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