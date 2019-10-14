Высокинский направил в думу предложение вернуть сквер у драмы людям (КАРТА)

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский передал в городскую думу документы, позволяющие снова сделать сквер у драмтеатра территорией общественного пользования, а не «участком для размещения культовых сооружений».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ размещен на сайте мэрии. На графических материалах к постановлению видно, участок, за сохранение которого в мае так отчаянно бились горожане, снова окрашен в зеленый цвет – парков и скверов.

Председатель гордумы Игорь Володин рассказал «Новому Дню», что сейчас проект проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, поэтому вряд ли депутатам удастся принять его на ближайшем заседании 22 октября. Вероятно, это случится в ноябре.

Екатеринбург, служба информации

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