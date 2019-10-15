На Эльмаше продлили ремонт перекрестка, где закапывают подземный переход

Строители не успели в срок завершить работы по демонтажу подземного пешеходного перехода на перекрестке улиц Фронтовых Бригад и Старых Большевиков. Движение трамваев и троллейбусов на этом участке будет закрыто по 20 октября, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, работы по демонтажу ведет общество с ограниченной ответственностью «Бридж». Ремонт начался еще в августе. Подрядчик убрал лестницы и засыпал пешеходный переход, а теперь должен восстановить благоустройство. Демонтаж перехода обошелся бюджету в 45 миллионов рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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