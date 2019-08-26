Ключевой перекресток Эльмаша перекроют на месяц

На Эльмаше закрывается движение через перекресток улиц Старых Большевиков и Фронтовых Бригад. Там будут демонтировать подземный пешеходный переход. Как сообщили в пресс-службе районной администрации, движение будет полностью перекрыто с 15 сентября 2019 года по 15 октября.

Добавим, по данным ЕМУП ТТУ, движение трамваев через этот участок закрыто с 10 августа до 10 октября, это связано с ремонтом тепломагистрали. Будет ли что-то меняться дополнительно, представители служб городского транспорта пока не сообщают.

О необходимости демонтажа подземного пешеходного перехода на перекрестке Старых Большевиков – Фронтовых Бригад говорят последние три года – его состояние неудовлетворительное. В ходе работ подрядчик должен будет убрать лестницы, засыпать переход и восстановить благоустройство. Работы обойдутся бюджету в 45 миллионов рублей.

Екатеринбург, служба информации

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