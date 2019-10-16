Центризбирком назначил нового члена избирательной комиссии Свердловской области

Центризбирком России назначил Ирину Бастрикову новым членом избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса. Она заменит 71-летнего Владимира Райкова, бывшего секретаря и зампредседателя ИКСО, отработавшего в комиссии 20 лет. Райков подал в отставку еще летом, а 3 октября избирком окончательно прекратил его полномочия.

Как сообщили в пресс-службе областного избиркома, Ирина Бастрикова имеет высшее юридическое образование. С 1996 по 2011 работала в Полевской территориальной избирательной комиссии, из них 11 лет возглавляла ТИК. С 2011 по 2016 год входила в состав избиркома Свердловской области, затем возглавляла организационный отдел избирательного процесса. Имеет грамоты от ЦИК России, а также губернатора, правительства и заксобрания Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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