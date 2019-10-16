«Строительство закончится к концу года», – энергетики рассказали, как идут работы по строительству новой насосной станции (ФОТО, ВИДЕО)

Здание новой насосной станции практически готово. Об этом «Новому Дню» рассказали энергетики. Речь идет об объекте, который возводят на территории ТЭЦ-19. Завершены основные работы по монтажу здания, выполнена обшивка сэндвич-панелями, уже монтируют кровлю. В скором времени будут установлены окна и двери. Внутри помещения расположены две насосные группы. Масштабную работу проводят монтажники тепломеханического оборудования: сварку трубопроводов и запорной арматуры приходится вести в условиях их плотной компоновки при соблюдении высоких требований к точности центровки насосных агрегатов.

Энергетики завершают строительство насосной станции

«Мы в данный момент выполняем основную технологическую сборку насосной станции. Технологическое оборудование смонтировано, сейчас идет его обвязка. На этой неделе начинается монтаж электротехнического силового оборудования, которое к концу месяца будет полностью закончено», – сказал представитель генподрядчика Александр Мерсон.

Напомним, сама ТЭЦ-19 функционирует уже больше 60 лет. Энергетики говорят, что данный объект физически и морально устарел, потому ему требуется замена. «Необходимость строительства обусловлена необходимостью вывода из эксплуатации ТЭЦ 19. Построив насосную – мы обеспечим готовность к этому событию. Нагрузки микрорайона Вторчермет будут переведены на современную ТЭЦ «Академическая»», – объяснил руководитель группы строительства объекта Екатеринбургского филиала по реализации приоритетных инвестиционных проектов «Т Плюс» Алексей Рогожин.

Примерно на аналогичном этапе находится строительство пускового комплекса на ТЭЦ «Академическая». Энергетики дополнили, что их задача – обеспечить готовность запуска теплоносителей до конца года.

Напомним, работы ведется в рамках оптимизации теплового узла юго-западного части Екатеринбурга, что подразумевает перевод нагрузки с устаревшей ТЭЦ 19 на Академическую ТЭЦ. Эти изменения вызваны прогнозным ростом тепловых нагрузок микрорайонов Академический, Широкая Речка, УНЦ. Все технологические процессы новых насосных станций будут автоматизированы, потому не предусматривается постоянное присутствие обслуживающего персонала.

Екатеринбург, служба информации

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