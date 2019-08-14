К отопительному сезону на юго-западе запустят новую систему тепло- и водоснабжения (ФОТО, ВИДЕО)

Энергетики полным ходом ведут работы по подготовке к запуску двух насосных станций на юго-западе Екатеринбурга. Строительство проходит в рамках проекта по оптимизации теплового узла в этой части города.

Строительство новых насосных станций в Екатеринбурге

Один из пусковых комплексов возводят на ТЭЦ 19. Уже выполнены мероприятия по строительству нулевого цикла, залит фундамент и начат монтаж металлоконструкций здания насосной. «Готовимся к монтажу насосного оборудования. Данная насосная станция предназначена для того, чтобы покрыть нагрузки микрорайона Вторчермет от теплоисточника ТЭЦ «Академическая». Старая ТЭЦ 19 подлежит выводу из эксплуатации. Это связано с моральным и физическим износом. Не эффективное, не экономичное и не безопасное оборудование», – рассказал «Новому Дню» руководитель группы строительства объекта Екатеринбургского филиала по реализации приоритетных инвестиционных проектов «Т Плюс» Алексей Рогожин.

Энергетик дополнил, что необходимость оптимизации вызвана прогнозным перспективным ростом тепловых нагрузок микрорайонов Академический, Широкая Речка, УНЦ.

Со слов энергетиков, станция предназначена для создания напора в подводящих трубах тепловых сетей без дополнительного подогрева и расхода газа, либо иного топлива, и воды.

Также насосную строят на ТЭЦ «Академическая». Обе станции будут соединены трубопроводом протяженностью порядка 3 километров. «Здесь источники энергии: ТЭЦ «Академическая», пиковая котельная ТЭЦ «Академической» и котельная «Академэнерго». С реализацией проекта все три источника могут выдавать свою тепловую мощность на микрорайон Вторчермет. Обеспечивается в первую очередь безопасность теплоснабжения», – рассказал Алексей Рогожин.

Кроме того, на территории ТЭЦ «Академической» будут функционировать баки с дополнительными запасами воды для юго-западной части Екатеринбурга вместимостью 2 тонны жидкости для ГВС и отопления. Их будут задействовать при внештатных аварийных ситуациях, чтобы жителей не коснулось отключение.

Запустить насосные станции энергетики планируют к отопительному сезону – до 15 сентября. По плану полностью работы должны завершиться к концу года. ТЭЦ 19, которая около 60 лет функционировала, на какое-то время останется в резерве.

ТЭЦ 19

Екатеринбург, служба информации

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