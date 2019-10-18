В утренний час пик в Екатеринбурге загорелся трамвай

Сегодня в 08:32 в районе завода ЖБИ, на своей конечной остановке на улице Сыромолотова, загорелся трамвай маршрута № 15 («Вторчермет» – «40 лет ВЛКСМ»).

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, на площади 1 кв. м повреждена внутренняя обшивка трамвая. К месту ЧП выезжали две пожарные машины, шесть человек личного состава. Пожар потушен в течение трех минут. По свидетельствам очевидцев, пассажиры быстро сориентировались и выбежали из вагона, никто не пострадал. Сейчас движение трамваев на этом участке восстановлено.

Напомним, вчера утром в Екатеринбурге тоже случилось ЧП с трамваем – на улице Фронтовых Бригад водитель иномарки неожиданно выехал на пути, где ему в бок врезался трамвай № 25.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.10.19

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