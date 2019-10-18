В Кольцово начали обрабатывать самолеты антиобледенителями (ФОТО)

В екатеринбургском аэропорту Кольцово перешли на зимний режим работы. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе воздушной гавани, на уборку аэродромных покрытий сегодня вышли восемь единиц спецтехники, в том числе новые машины Schmidt CJS-914.

Также там отметили, что в период пограничных температур, как сейчас, все воздушные суда перед вылетом обрабатываются противообледенительной жидкостью.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.10.19

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