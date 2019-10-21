Из-за ночного ледяного дождя самолет вместо Кольцово сел в Уфе

В Екатеринбурге с утра наблюдается экстремальная ситуация с гололедом. Из-за погодных условий дороги и тротуары покрылись ледяной коркой. Наблюдаются серьезные пробки.

Ледяной дождь, прошедший ночью в уральской столице, привел к тому, что самолет «Турецких авиалиний» отказался сегодня садиться в Кольцово и улетел в Уфу. «Один самолет ушел на запасной аэродром», – подтвердили «Новому Дню» в пресс-службе Кольцово. По данным пресс-службы авиаузла, остальные самолеты садятся и взлетают в штатном режиме, но были небольшие задержки.

Отметим, что самолеты специальной антиобледенительной смесью в Кольцово начали обрабатывать с середины прошлой недели, после того, как началось похолодание. Первый снег в Екатеринбурге выпал в минувший четверг ночью.

Екатеринбург, Елена Васильева

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