Бидонько не захотел в одиночку отвечать за рейтинг Путина в регионе

Вице-губернатор Сергей Бидонько, которому предстоит отвечать за работу по повышению доверия населения к федеральным и региональным властям, считает, что многие показатели в этой сфере просто «не могут зависеть от одного человека».

Об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День». По его словам, рейтинг власти зависит, прежде всего, от качества жизни населения, и оценивать его надо честно, чтобы не было такого, что человек включил телевизор – там одна реальность, выглянул в окно – другая. «Если будет расти качество жизни людей, значит, будут расти и рейтинги. Если как-то иначе будет решаться этот вопрос, то надеяться на то, что все будет хорошо, сложно. Но у нас есть хорошие предпосылки для роста качества жизни, в области очень много делается для этого», – сказал Бидонько.

Напомним, на вчерашнем заседании правительства между заместителями губернатора была распределена ответственность за 15 критериев эффективности работы глав регионов, установленных президентом Владимиром Путиным в апреле этого года. За первый, он же главный, показатель – уровень доверия к власти (президенту, правительству, главам регионов) – будет отвечать вице-губернатор Сергей Бидонько.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 18.10.19

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