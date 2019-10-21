В Екатеринбурге пройдет марш бесов

Уральские активисты движения «Левый блок» проведут 26 октября традиционное шествие «Антикапитализм», которое на этот раз будет носить название «Марш бесов». Участники соберутся в 14:00 у станции метро «Ботаническая» и пройдут до сквера Академика Шварца, где проведут основной митинг. На акции ожидается до 200 человек.

Как сообщают организаторы, «Марш бесов» согласован с министерством общественной безопасности Свердловской области. Изначально активисты подали заявку на проведение шествия в центре города (от Октябрьской площади до площади Труда), но чиновники отправили их на Ботанику. Официально цель мероприятия обозначена как «выразить протест против социально-экономической позиции государства, а также против всех форм фашизма и расизма».

На странице движения сообщается, что «Левый блок» был создан «стихийно, в ответ на происходившие события в сквере у театра драмы». Отсюда и новое название для антикапиталистического шествия. Акцию также поддержал «Левый фронт».

Напомним, ранее молодежный марш «Антикап» проводился под эгидой КПРФ. Но в марте этого года в свердловском обкоме произошел раскол, и ряд комсомольцев вышли из партии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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