Вынесен приговор водителю КамАЗа, из-за которого погиб полицейский с семьей

В Нижних Сергах вынесли приговор по делу водителя КамАЗа, который из-за невнимательности врезался в легковушку и буквально смял ее. В машине находились полицейский, его супруга и ребенок, все они погибли.

Эта авария случилась утром 16 мая этого года в Нижнесергинском районе на участке трассы, где шел ремонт. Горел красный на временном светофоре, перед ним стояли «УАЗ Патриот» и «Лада Гранта». Водитель грузовика Сергей Касьяненко отвлекся и влетел в эти машины. В «Ладе» был участковый уполномоченный полиции Красноуфимска, который в свой выходной на личном автомобиле ехал с женой и 11-летним ребенком – они погибли на месте. В УАЗе тяжелые травмы получила пассажирка.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, водителя КамАЗа судили по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Он признал свою вину. Мужчину приговорили к 5 годам и 6 месяцем колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года. У полицейского осталась дочь, в ее пользу с подсудимого взыскано 3 млн рублей и материальный ущерб, связанный с похоронами. Пассажирке УАЗа он заплатит 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Нижние Серги, служба информации

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