Семья полицейского погибла в жутком ДТП под Нижними Сергами (ФОТО)

Сегодня в 10:40 на 238 км автодороги Пермь – Екатеринбург Нижнесергинского района случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 38-летний участковый уполномоченный из Красноуфимска Дмитрий Никитин, его супруга и их 12-летний сын.

Как сообщил РИА «Новый День» начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, у старшего лейтенанта полиции Никитина был выходной. Он вез семью в Екатеринбург в одно из медицинских учреждений на личной «Ладе Гранте». Трагедия произошла во время остановки на светофоре на отрезке трассы с ремонтными работами.

Позади «Лады» находился УАЗ, а за ним двигался КамАЗ. По одной из отрабатываемых версий, водитель грузовика, возможно, отвлекся на мгновение и врезался в передние машины. Удар был настолько сильным, что пассажирка УАЗа, женщина 1965 года рождения, попала в больницу.

«Участковый и члены его семьи получили несовместимые с жизнью увечья и скончались на месте ЧП. Их машина восстановлению не подлежит. Чтобы извлечь тела из искореженной «Лады», инспекторам ДПС пришлось вызывать спасателей. Выражаем искренние слова соболезнования всем, кто знал погибших», – рассказал Валерий Горелых.

По его данным, в связи с аварией, унесшей жизни трех человек, из Екатеринбурга по месту жительства семьи полицейского выехали психологи ГУ МВД области, чтобы в эту трудную минуту поддержать родных и близких своего коллеги. Руководством Красноуфимского ОВД принято решение об оказании помощи в организации похорон.

Красноуфимск, служба информации

Красноуфимск. Другие новости 16.05.19

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