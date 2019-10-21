Москва может дать денег на ремонт Дворца пионеров и типографии «Уральский рабочий» (ДОКУМЕНТ)

Министерство культуры РФ готово рассмотреть вопрос о финансировании ремонта сразу двух объектов культурного наследия в Екатеринбурге – бывшей усадьбы Харитоновых-Расторгуевых (Дворец пионеров) и типографии «Уральский рабочий».

Об этом сообщил на своей странице в соцсети депутат Госдумы Дмитрий Ионин. По его словам, за счет федеральных средств уже подготовлена проектная документация. Чтобы она не потеряла своей актуальности, федеральный Минкульт готов реализовать комплекс ремонтно-реставрационных работ. «Сейчас задача депутатов Госдумы от Свердловской области – совместно добиться включения этих средств в федеральный бюджет на будущий год», – написал он.

Напомним, усадьба Харионовых-Расторгуевых начала строиться одновременно с закладкой Вознесенской церкви в 1794-1795. Завершена к 1824 году. В строительстве принимал участие архитектор Михаил Малахов. В середине XIX века при усадьбе был разбит сад. В 1930-е годы усадьбу после капитального ремонта переделали под Дворец пионеров. В 2000 году дворец хотели отдать под резиденцию полпреда президента, но после протестов горожан было решено построить для него новый. Типография «Уральский рабочий» была построена в 1929-1930 гг. Является памятником конструктивизма, имеет статус памятника архитектуры федерального значения.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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