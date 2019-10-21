Врачу-блогеру с 2,5 млн подписчиков вручили антипремию за достижения в лженауке (ФОТО)

В минувшие выходные в Москве в торжественной обстановке прошло вручение премии «Почетный академик ВРАЛ» (расшифровывается как «Вруническая Академия Лженаук»). Премия основана научно-просветительским порталом Антропогенез.ру и фондом «Эволюция» и присуждается за достижения в области лженауки и псевдонауки.

«Главным распространителем лженауки была признана популярный инстаграм-блогер Наталья Зубарева, врач-терапевт, называющая себя также эндокринологом, диетологом, детским диетологом и спортивным нутрициологом, автор псевдонаучных книг, продающихся огромными тиражами, без устали рассказывающая своим подписчикам о таких опасностях, как дырявый кишечник, токсичные дезодоранты, зубная паста и пластиковая посуда. В финал премии также вышли пропагандист конспирологических теорий и автор псевдоисторических книг Николай Стариков и инстаграм-блогер Екатерина Филатова, «натуропат», пропагандирующая альтернативную медицину, отказ от прививок, лечение с помощью кофейных клизм, гомеопатии и лошадиных доз витамина С», – сообщили в пресс-службе оргкомитета премии.

Там также уточнили, что победителя выбирали члены жюри – 12 человек из числа настоящих ученых и популяризаторов науки – тайным голосованием. «Поскольку победитель на церемонию не явилась, приз – статуэтка грустного рептилоида – остался в оргкомитете премии», – отметили в пресс-службе.

Отметим, что грустный рептилоид вручается уже в четвертый раз. В прошлом году победителем был фармаколог, гомеопат, член-корреспондент РАН по отделению физиологии, директор фирмы «Материя Медика Холдинг», производящей т.н. релиз-активные препараты, Олег Эпштейн.

Фото: vral.li

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