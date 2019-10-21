В заксо выбрали депутатов, которые будут спорить с правительством о бюджете-2020

Сегодня на заседании комитета заксобрания по бюджету обсудили депутатскую половину согласительной комиссии по бюджету 2020 года, проект которого должен поступить в заксо к 1 ноября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в комиссию обязательно войдут спикер Людмила Бабушкина, ее заместители Виктор Шептий, Владимир Власов, Виктор Якимов, Виктор Маслаков, председатели профильных комитетов: Владимир Терешков, Владимир Никитин, Валентин Лаппо, Альберт Абзалов, Вячеслав Погудин, Михаил Ершов, Сергей Никонов, Елена Чечунова, председатели постоянных комиссий: Вячеслав Вегнер, Михаил Зубарев, Алексей Коробейников, Игорь Аксёнов, а также еще несколько депутатов, получающих в заксо зарплату. Кроме того, в комиссию войдет в полном составе комитет по бюджету.

Терешков добавил, что в этом году в согласительной комиссии будет на одного депутата меньше, так как летом скончался вице-спикер Анатолий Сухов, а на его место еще никого не выбрали.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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