Три сквера в Екатеринбурге защитили от застройки

Гордума Екатеринбурга присвоила трем городским скверам статус особо охраняемой природной территории местного значения. Это сквер ЮНЕСКО рядом с ККТ «Космос», сквер на улице Клары Цеткин у Вознесенского храма и сквер имени Авета Тертеряна в границах улиц Шаумяна – Белореченской – Ясной, передает корреспондент РИА «Новый День».

По словам начальника комитета по экологии администрации Екатеринбурга Екатерины Мурзиной, в указанных зеленых зонах обнаружены ценные породы деревьев. Кроме того, там не проложено никаких инженерных сетей. Новый статус должен защитить скверы от строительства капитальных объектов.

Депутаты поддержали предложение мэрии, но были и возражения. Так, Дмитрий Сергин заявил, что скверы до сих пор не имеют официальных названий и предложил сначала разобраться с топонимикой, а затем уже узаконить статус ООПТ. В пример он привел неразбериху с прошлогодним переименованием аллеи около УрФУ в честь Ильи Кормильцева. С ним поспорил председатель комиссии по горхозяйству Александр Колесников: «Эти названия устоялись в советское время, и я не вижу в них ничего плохого. Сейчас никакой юридической процедуры мы не нарушаем». Последний тезис подтвердили и юристы аппарата думы.

Напомним, ранее планировалось присвоить статус особо охраняемой территории также скверу Джавахарлала Неру у железнодорожного вокзала. Однако комиссия по горхозяйству решила не выносить этот вопрос на думу из-за предстоящей реконструкции развязки на улице Челюскинцев.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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