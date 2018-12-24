Мэрия пересмотрит решение о названии аллеи возле корпуса УрФУ в честь Ильи Кормильцева

Администрация Екатеринбурга повторно рассмотрит вопрос о наименовании аллеи вдоль улицы Белинского рядом с корпусом УрФУ. На днях небольшому скверу было присвоено имя уральского рок-поэта Ильи Кормильцева, но такое решение городской комиссии по топонимике не понравилось екатеринбуржцам. Горожане отметили, что деревья на этом участке были высажены после окончания Великой Отечественной войны в честь вернувшихся студентов-фронтовиков, что никак не связано с именем автора песен рок-группы «Наутилус Помпилиус».

Этот вопрос сегодня подняли на заседании депутаты комиссии по местному самоуправлению гордумы Екатеринбурга. В частности, Михаил Вечкензин обвинил сотрудников мэрии в неосведомленности, что привело к запутанной ситуации с названием аллеи.

Вице-мэр Анатолий Гагарин объяснил, почему так получилось. «К сожалению, аллея студентов-фронтовиков не была зарегистрирована в Федеральной службе информации. За все прошедшие годы никто не удосужился это сделать. Этот вопрос (с переименованием, – прим. ред.) мы будем рассматривать повторно. Постараемся зафиксировать и аллею фронтовиков, и имя Кормильцева», – сообщил он.

Стоит отметить, что изначально предполагалось назвать в честь Ильи Кормильцева сквер за Оперным театром, но в итоге комиссия по топонимике проголосовала за аллею возле корпуса УрФУ, так как рок-поэт был выпускником химфака Уральского университета. Активисты также намеревались установить в аллее памятник Кормильцеву.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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