Аллею возле биофака УрГУ назовут в честь выпускника химфака Ильи Кормильцева

В Екатеринбурге появится аллея памяти поэта, издателя, основного автора песен рок-группы «Наутилус Помпилиус» Ильи Кормильцева.

Как сообщил сегодня в соцсети депутат Екатеринбургской городской думы Дмитрий Сергин, такое решение приняла городская комиссия по топонимике. По его словам, разногласия возникли только относительно того, какую именно аллею назвать именем поэта. В итоге выбрали аллею вдоль улицы Белинского (между улицами Декабристов и Куйбышева). «Активисты ещё хотят установить там памятник автору песен свердловских рок-групп», – добавил Сергин. Аллея проходит вдоль одного из корпусов Уральского университета – того, где расположены естественнонаучные факультеты. На одном из них, химическом, учился и Илья Кормильцев.

Однако идея понравилась не всем. «Деревья сквера посажены девушками Уральского университета после окончания Великой Отечественной войны в честь вернувшихся для продолжения учебы студентов-фронтовиков. При всем уважении к Кормильцеву – он тут вообще при чем?» – написал депутату в комментариях журналист Алексей Остапов.

Напомним, Илья Кормильцев родился 26 сентября 1959 в Свердловске. Закончил химфак УрГУ в 1981 году и с начала восьмидесятых писал тексты песен для группы «Урфин Джюс», Насти Полевой и Егора Белкина. С 1983-го сочинял хиты для «Наутилуса Помпилиуса». В 1990-м выпустил книжку стихов «Скованные одной цепью» с картинками Вячеслава Бутусова. В 2003 году Кормильцев основал издательство «Ультра.Культура», которое специализировалось на выпуске книг «альтернативных», оппозиционных авторов. В разные годы «Ультра.Культура» издавала скандальные произведения Эдуарда Лимонова, Гейдара Джемаля, Александра Проханова, Станислава Белковского, Бориса Кагарлицкого и многих других. Из-за специфической направленности издаваемых книг у руководителей «Ультра.Культуры» постоянно возникали проблемы с правоохранительными органами.

4 февраля 2007 года Кормильцев скончался в Лондоне от запущенного рака позвоночника. Его похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Перед смертью Кормильцев принял ислам.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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