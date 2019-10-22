Повышение пенсионного возраста обойдется недешево: переобучение предпенсионера стоит 55 тысяч

В Свердловской области пока не зафиксировано ни одного случая незаконного увольнения работника предпенсионного возраста.

Об этом заявила сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День», замдиректора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова. Несмотря на то, что, по ее словам, этот вопрос скорее относится к компетенции инспекции по труду, обе инстанции находятся в тесном взаимодействии и регулярно обмениваются информацией.

В то же время с начала года в центры занятости обратились 7 158 свердловчан старше 50 лет (около 3 тысяч из них смогли найти работу в течение 10 дней). Бордюгова пояснила, что причины потери предыдущей работы могут быть разные – кто-то может захотеть попробовать себя на новом месте, а где-то просто ликвидируется предприятие, и человек старше 50 лет вынужден уходить вместе со своими более молодыми коллегами. Тем не менее, в департаменте занятости к людям этого возраста относятся с особым вниманием. Пособие по безработице для них с этого года приравнено к прожиточному минимуму – 12 973 рубля в месяц.

Важное направление работы департамента – профессиональная переподготовка граждан предпенсионного возраста. Из федерального бюджета Свердловской области на эти цели выделено более 100 млн рублей, из областного – 5 млн рублей. По утвержденным нормативам до конца года обучение должны пройти 1 468 человек, но фактически их уже больше – 1 477. До конца года в департаменте надеются довести это число до 1 700. На каждого «студента» положено тратить около 55 тысяч рублей, срок обучения не должен превышать трех месяцев. Из людей, прошедших обучение, трудоустроены 87%. Программа будет действовать до 2024 года, и каждый год надо будет обучать не менее 1 468 человек.

На переобучение люди предпенсионного возраста попадают двумя способами. Например, некоторые крупные предприятия, среди которых «Уральские локомотивы», Евраз-НТМК, ЕМУП «Водоканал» сами подают заявки на переподготовку своих немолодых сотрудников по востребованным у них специальностям. Например, популярны такие направления, как развитие наставничества, охрана труда, бережливое производство. «Мы не обучаем на космонавтов, предприятия сами выставляют свои нужды», – пояснила Бордюгова.

Другой вариант – когда человек приходит в центр занятости сам и пишет заявление о желании пройти переподготовку. По признанию чиновницы, таких людей больше, чем тех, кого направило родное предприятие. В этом случае с человеком первым делом проводят работу про профориентации. Это не всегда просто, особенно с гражданами, которые подолгу нигде не работали. «Сначала нужно человека мотивировать, поставить на рельсы, – отметила Наталия Бордюгова. – Если человек сам не захочет, его никто никогда никуда не трудоустроит».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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