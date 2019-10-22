Наталия Бордюгова: «У работодателей очень высокие требования даже к уборщицам»

Работодатели Свердловской области сегодня предъявляют очень высокие требования к будущим сотрудникам, даже тех профессий, которые традиционно считаются неквалифицированными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказала сегодня на пресс-конференции замдиректора департамента труда и занятости населения Наталия Бордюгова. По ее словам, сегодня в Свердловской области 21 664 официально зарегистрированных безработных и 40 156 вакансий. Но в регионе традиционно существует дисбаланс на рынке труда: предприятиям нужны работники не тех специальностей, которые ищут работу. «Востребованы разнорабочие, работники сферы услуг, бюджетники, некоторые другие профессии, – рассказала Бордюгова. – Не можем же мы отправить инженера-технолога работать продавцом».

Она также добавила, что сегодняшние работодатели очень требовательно относятся к подбору персонала даже на такие позиции, как, к примеру, «уборщик помещений». В частности, от них требуют разбираться в современных моющих средствах и технике, которая используется при уборке.

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