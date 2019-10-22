Квартальный осужден за смерть ребенка, упавшего в открытый люк

В Екатеринбурге квартальный инспектор приговорен к двум годам ограничения свободы за то, что не принял мер по ограждению открытого люка в поселке Садовом, в результате чего туда упал и погиб 10-летний мальчик.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, 19 апреля 2018 года 60-летний квартальный инспектор Николай Нырковский обошел территорию поселка и обнаружил 15 открытых люков колодцев инженерных сетей, в том числе открытый люк неиспользовавшейся в течение длительного времени выгребной ямы. Люк находился рядом с жилыми домами и детскими площадками: на расстоянии 21,2 м от дома № 6 по ул. Верстовая и на расстоянии 16,2 м от дома № 36 по ул. Сибирка поселка Садовый. Квартальный составил и подписал письменный документ, в котором зафиксировал наличие открытых люков, но не проследил за тем, чтобы их закрыли или огородили, и не сообщил об этом в районную администрацию.

Днем 28 апреля 2018 года в люк на улице Сибирка упал 10-летний мальчик. Попав в холодную воду, он скончался в тот же день от переохлаждения. Родители искали ребенка, не вернувшегося с прогулки. Вечером мальчика нашли уже мертвым в колодце выгребной ямы.

Сегодня Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил Николаю Нырковскому наказание в виде 2 лет ограничения свободы.

Напомним, ранее другой екатеринбургский квартальный – Илья Будкевич – неоднократно привлекал внимание местных властей к проблеме воровства чугунных решеток противоливневой канализации. Неизвестные вредители регулярно оставляют на их месте глубокие провалы. «Только на моем квартале за месяц украдено 8 решеток. Думаю, не надо объяснять, что такая дыра на дороге или на тротуаре – это потенциальная опасность как для автовладельцев, так и для пешеходов, особенно в темное время суток и особенно для детей. «Ливневки» достаточно глубокие, и стоит туда упасть ребенку – трагедия неминуема», – рассказал «Новому Дню» квартальный Илья Будкевич.

Екатеринбург, служба информации

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