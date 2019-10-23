В Туринске пропала 14-летняя школьница. Возбуждено дело об убийстве

В Туринске третьи сутки продолжаются поиски 14-летней Олеси Ежовой. Девочка утром 21 октября ушла в школу и не вернулась. На следующий день ее рюкзак нашли на берегу реки Туры.

Пропавшую школьницу ищут местные жители, волонтеры отряда «Прорыв» и полиция. На помощь пришли спасатели-водолазы из Тавды, которые обследуют дно реки. Сегодня следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Ранее девочка не совершала самовольных уходов. У нее также не было поводов уйти куда-нибудь на длительное время, не предупредив об этом родственников, пояснили в ведомстве.

В Туринск направлены следователи-криминалисты регионального СК для помощи в расследовании уголовного дела. Они провели осмотр жилища пропавшей, а также местности на берегу реки, где, по предварительным данным, могла находиться девочка. Следователи также опрашивают родственников, знакомых и одноклассников Олеси, чтобы установить обстоятельства ее исчезновения.

Туринск, служба информации РИА «Новый День»

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