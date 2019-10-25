В Туринске продолжают искать пропавшую на реке школьницу

В Туринске объявлен новый сбор волонтеров на поиски пропавшей 21 октября школьницы Олеси Ежовой. Завтра в 9:30 утра неравнодушных людей ждут у моста через реку Тура, сообщается в группе «Туринск Live».

Исчезнувшую 14-летнюю девочку ищут добровольцы, полицейские с собаками и спасатели. В понедельник утром Олеся ушла из дома в школу, ее путь пролегал через мост. Именно у реки теряются ее следы – там волонтеры нашли рюкзак школьницы и сим-карту из телефона. Сейчас дно водоема обследуют водолазы, поиски затруднены сильным течением в реке.

«Пока нет новостей – ни хороших, ни плохих. Поисковая операция продолжается», – сообщил «Новому Дню» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Правоохранители осмотрели местность на берегу реки, где предположительно была девочка, опросили ее родственников, друзей и одноклассников. Со слов подруг, Олеся очень переживала из-за смерти корейской певицы, чьей фанаткой была. Но близкие родственники школьницы не подтверждают эту версию.

Екатеринбург, служба информации

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